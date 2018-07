Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Anhebung sei Folge der Übernahme der kanadischen Prodomax Automation, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese sei wertsteigernd und füge sich gut in die Strategie des Photonik-Konzerns ein. Wegen des begrenzten Kurspotenzials sei die Aktie aber nur eine Halteposition./mf/fba Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-07-11/11:18

ISIN: DE0006229107