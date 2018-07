"Eine festgelegte Leitkultur richtet sich nur an unmündige Menschen, die der Leitung bedürfen." Sagt Jörg Scheller in seinem ZEIT-Artikel. Und genau so ist es, deshalb brauchen wir weder Belehrungspresse noch Belehrungskunst, die uns sagen, wo der moralische Barthel den grünroten Most zu holen hat. Wir brauchen keine Leitmedien, die in ihrer einheitlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...