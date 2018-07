Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Engie mit "Buy" und einem Kursziel von 15,50 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der aktuelle Kurs des französischen Versorgers biete eine gute Einstiegschance, schreibt Analyst Juan Rodriguez in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Wert spreche die deutliche Unterbewertung im Vergleich zu den Wettbewerbern und eine Dividendenrendite von rund fünf Prozent./mf/fba Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-07-11/11:22

ISIN: FR0010208488