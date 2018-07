Die Baader Bank hat die Einstufung für die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Auswirkungen der neuen US-Klage gegen Monsanto wegen des glyphosathaltigen Unkrautvernichters "Roundup Ready" dürften begrenzt sein, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für mindestens fünf Jahre gebe es keine Alternativen zu Glyphosat, so dass der Absatz weiter steigen dürfte. Sollte die Politik den Einsatz der Chemikalie verringern wollen, müsse sie die Forschung deutlich stärker als zuvor fördern und die Zulassung neuer Produkte vereinfachen./mf/la Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-07-11/11:31

ISIN: DE000BAY0017