Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Wahl der USA als Austragungsort der Fußballweltmeisterschaft dürfte das Interesse der US-Amerikaner verstärkt auf den Rasensport lenken, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Sportartikelhersteller werde in den USA vor allem als Fußballausrüster als Lifestyle-Marke wahrgenommen, so dass das Unternehmen durch die WM stärker in der US-Sportkultur verankert werden dürfte./mf/la Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-07-11/11:36

ISIN: DE000A1EWWW0