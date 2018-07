Die Öl- und Heizölpreise geben am Mittwoch überraschend deutlich nach. Die Aussichten auf weniger scharfe US-Sanktionen gegen den Iran drücken auf die Kurse. Die Inlandspreise für Heizöl fallen am Morgen um durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter, wobei es im Tagesverlauf durchaus noch ein Stück weiter abwärts gehen könnte. Am Mittwoch dominieren zwei Strömungen das Nachrichtengeschehen am ...

