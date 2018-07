Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktie ist einen Blick wert - Aktienanalyse Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) investiert und dies spiegelt sich auch in den vor kurzem veröffentlichten Halbjahreszahlen wider. Nach einem kräftigeren Kurs-Rücksetzer aber ist die Aktie einen näheren Blick wert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...