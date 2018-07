Auf Monats-Sicht sieht es in Bezug auf die Performance der Jinko Solar-Aktie durchaus gut aus - denn da steht in Euro gerechnet derzeit ein Plus von rund 26% zu Buche. Wer hingegen schon länger bei der Jinko Solar-Aktie investiert ist, hat weniger Freude. Denn auf 12-Monats-Sicht ist der Titel weiterhin im tiefroten Bereich (derzeit rund -29%). Auch auf Sicht von 3 Jahren steht ein Minus zu Buche (aktuell ca. -43%). Der jüngste Kursanstieg könnte auf einige Neuigkeiten zurückzuführen sein. So ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...