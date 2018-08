Solaraktien im freien Fall: Gestern war die Aktie von SMA Solar (WKN: A0DJ6J) nach den Zahlen für das erste Halbjahr 2018 bereits um über - 11% eingebrochen. Zum Wochenschluss verliert der TecDax-Konzern weitere -5% auf ein neues 52-Wochen-Tief. Einmal mehr sorgen die Auswirkungen politischer Maßnahmen in China für Kursturbulenzen. Zudem schockt ein Horror-Statement von SMA-CEO Pierre-Pascal Urbon. Folgt nun auch Jinko Solar (WKN: A0Q87R)?

Wir erinnern uns: Neben Reduktion der Einspeisevergütung kürzte die chinesische Regierung vor Kurzem auch die Ausbauziele für Photovoltaik-Anlagen. Das sorgt für zusätzlichen Druck auf die ohnehin schon von vielen Seiten befeuerten SMA-Margen. Jinko Solar hat ähnliche Profitabilitäts-Probleme. Für die Jinko-Aktie dagegen lief es zumindest in den vergangenen Wochen deutlich besser (+3,6% am Donnerstag), auf Jahressicht steht aber eine Minus-Performance zu Buche. Was nun?

Q2-Zahlen von SMA Solar im Detail

Diese bargen kaum positive Überraschungen. Konkret:

Insgesamt installierte SMA Solar im ersten Halbjahr 2018 Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von rund 4,3 GW (H1 2017: 3,8 GW). Der Umsatz wuchs im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahrs um +3,5% auf 394,6 Mio. Euro (H1 2017: 381,1 Mio. Euro).

Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...