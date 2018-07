Unterföhring (ots) -



Lachend in den Feierabend: SAT.1 startet sein neues Vorabend-Programm mit "Genial daneben - Das Quiz", ab Montag, 16. Juli 2018, 19:00 Uhr. "Was ist eine Sackklatsche"*? In der neuen Comedy-Show stellt Hugo Egon Balder von Montag bis Freitag skurrile, bunte und wissenswerte Fragen an Hella von Sinnen, Wigald Boning und zahlreiche Gaststars - zum Mitraten und Mitlachen. In der ersten Folge unterstützen Reiner Calmund und Martin Rütter das Comedy-Duo.



Was ist neu in "Genial daneben - Das Quiz"? Zusammen mit Hugo Egon Balder stellen die Zuschauer ihre Fragen direkt in der Show. Zu jeder Frage gibt es drei Antwortmöglich-keiten. Sie erhalten 500 Euro, wenn ihre Frage nicht gelöst wird und qualifizieren sich als Kandidat für die Finalrunde. Hier müssen sie selbst Fragen beantworten. Auf die Siegerin oder den Sieger warten zusätzlich 5.000 Euro. "Genial daneben - Das Quiz" wird produziert von Constantin Entertainment.



Zwei Wochen später, am Montag, 30. Juli 2018, beginnt bereits um 18:00 Uhr die schönste Zeit des Tages mit dem neuen SAT.1-Magazin "Endlich Feierabend!". Das Moderatoren-Duo Annett Möller und Daniel Boschmann bringt die Zuschauer gut informiert, gut gelaunt und gut beraten in den Feierabend. Die Sendung wird produziert von MAZ&More.



Der neue Vorabend in SAT.1: "Genial daneben - Das Quiz", ab 16. Juli 2018, montags bis freitags um 19:00 Uhr. "Endlich Feierabend!", ab 30. Juli 2018, montags bis freitags um 18.00 Uhr.



*Antwortmöglichkeiten: A) Ein Gerät, mit dem Säcke von Schiffen entladen wurden, B) Ein aufklebbarer Genitalienschutz für Ringer, C) Ein Start-Ziel-Sieg beim Sackhüpfen



