Am 10. Juli stellte LOTTO Niedersachsen die neue Webseite von LOTTO.de online - sie erscheint nun in einem vollständig responsiven Design und bietet ihren Besuchern ein modernes Spielerlebnis mit einer innovativen Nutzerführung.



Mobile First. Dieses Leitmotto wurde im Entwicklungsprozess konsequent gelebt. Erst nachdem die Seitengestaltung auf mobilen Endgeräten zufriedenstellend war, wurde die Desktop-Variante entwickelt. Die Webseite kann nun mit jedem Endgerät - ob Smartphone, Tablet oder Desktop - optimal bedient werden.



"Mobile First war nicht nur ein Gedanke von uns, sondern eine konsequente Maßgabe. Jeder Designschritt wurde zunächst ausschließlich in der mobilen Variante abgenommen. Von klein auf groß umzustellen, ist unproblematisch, aber nicht andersherum", so der Sprecher der Geschäftsführung, Axel Holthaus.



LOTTO.de ist die Service- und Informationsplattform der 16 Landeslotteriegesellschaften. Im Jahr 2012 wurde sie etabliert. Einen ersten Relaunch erhielt sie Anfang 2015. Von Beginn an ist LOTTO Niedersachsen die federführende Lotteriegesellschaft für die Webseite. Über LOTTO.de können Spielscheine ausgefüllt werden, die Abgabe erfolgt auf der Webseite der jeweiligen Landeslotteriegesellschaft - schließlich ist Glücksspiel Ländersache.



"Wir wollten für den Relaunch von LOTTO.de optisch und technisch Maßstäbe setzen. LOTTO.de ist nun auf dem neusten Stand der Webtechnik und bietet seinen Nutzern möglicherweise das derzeit innovativste digitale Spielerlebnis", betont der Geschäftsführer von LOTTO Niedersachsen, Sven Osthoff.



Die Seite wurde als sogenannte Progressive Web App entwickelt, damit sich die Webseite ähnlich wie eine App verhält und die meisten Funktionen auch im Offline-Modus verfügbar sind - für ein optimales App-Feeling. Die Ladezeiten sind sehr schnell. Des Weiteren wurde das Design grundlegend überarbeitet, um jedes der einzelnen Produkte wie LOTTO 6aus49 oder Eurojackpot als eigenständige Lotteriemarke emotional zu präsentieren - denn LOTTO ist mehr als das traditionelle LOTTO 6aus49.



In einem kurzen Video wird durch die neue Webseite geführt: https://youtu.be/X5vtFA69sfk



Die 16 Landeslotteriegesellschaften wünschen den LOTTO.de-Besuchern viel Spaß mit der neuen Webseite!



Über LOTTO Niedersachsen:



Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH (LOTTO Niedersachsen) ist die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Seit über 60 Jahren steht LOTTO Niedersachsen für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag. Aktuelle Pressemeldungen und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.lotto-niedersachsen.de/lotto-niedersachsen/presse.



