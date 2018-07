Praktisch seit Anfang 2009 dümpelt die Aktie des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik AG zwischen grob 11,86 und etwa 35,81 Euro in einer groben Seitwärtsphase sukzessiv abwärts und markierte Ende April ein Verlaufstief bei 17,40 Euro. Zwar konnte anschließend eine Erholungsbewegung zurück auf ein Zwischenhoch von 22,68 Euro vollzogen werden, ab Mitte Mai kippte die Stimmung der Anleger wieder und drückte die Notierungen nahe an die Jahrestiefs abwärts.

Papier droht wegzubrechen

Trotz einer marktbreiten Erholungsbewegung in den letzten Tagen verpasste die Aktie der Hamburger Hafen und Logistik AG hieran teilzunehmen und tendierte grob seitwärts. Im heutigen Handel steuert das Papier wieder seine Junitiefs an und könnte sogar noch in dieser Woche darunter zurücksetzen. Die Folge wären weitere Abgaben bei diesem Wert, welche auf der anderen Seite über eine kurzzeitige Short-Positionierung nachgehandelt werden können. ...

