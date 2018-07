Die UBS hat die Einstufung für die von Analyst Patrick Rafaisz beobachtete Aktie von Wacker Chemie auf "Buy" belassen. Die Analysten der Schweizer Großbank untersuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Strategiestudie nach einer Umfrage die Perspektiven für Kapitalrückflüsse bei europäischen Unternehmen - mit dem Fazit, dass die Auszahlungen in den nächsten 12 Monaten erhöht werden sollen. Wacker zähle zu den 20 Unternehmen mit positivem Überraschungspotenzial bei Dividenden oder Aktienrückkäufen./tih/bek Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-07-11/13:43

ISIN: DE000WCH8881