Die UBS hat die von Analyst Patrick Hummel beobachtete Hella-Aktie auf "Buy" belassen. Die Analysten der Schweizer Großbank untersuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Strategiestudie nach einer Umfrage die Perspektiven für Kapitalrückflüsse bei europäischen Unternehmen - mit dem Fazit, dass die Auszahlungen in den nächsten 12 Monaten erhöht werden sollen. Hella zähle zu den 20 Unternehmen mit positivem Überraschungspotenzial bei Dividenden oder Aktienrückkäufen./tih/bek Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-07-11/13:44

ISIN: DE000A13SX22