FOSTER CITY, Kalifornien (ots) - Qualys, Inc.(NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen, kündigte heute die kostenlose Qualys Community Edition an. Mit diesem cloudbasierten neuen Dienst können kleine Unternehmen eine einheitliche Sicht auf ihre eigenen IT- und Web-Assets oder die ihrer Kunden gewinnen, den Sicherheits- und Compliance-Status überprüfen.



Die Qualys Community Edition setzt auf der leistungsstarken Qualys Cloud-Plattform auf, die jährlich Milliarden von Scans mit höchster Genauigkeit (sechs Sigma) durchführt, um Sicherheits- und Compliance-Daten aus hybriden IT-Umgebungen automatisch zu erfassen und zu analysieren. Diese präzise, unmittelbare Sichtbarkeit hilft Unternehmen, ihre Sicherheit zu verstärken und Prüfern vertrauenswürdige Compliance-Berichte vorzulegen. Gleichzeitig können Unternehmen so ihre Technologien konsolidieren und die Kosten senken.



"Die vergrößerte Angriffsfläche des Digitalzeitalters macht Sicherheit und Compliance zu einem Schlüsselelement jedes Unternehmens", erklärt Philippe Courtot, Chairman und CEO, Qualys, Inc. "Aufbauend auf unserer leistungsstarken Qualys Cloud-Plattform, haben wir jetzt die Qualys Community Edition entwickelt, um KMUs, Consultants und MSPs eine ebenso benutzerfreundliche wie umfassende Lösung zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise können sie eine robuste und sichere IT-Umgebung aufbauen - ohne den Aufwand und die Kosten, die beim Einsatz von Einzellösungen entstehen."



Darüber hinaus integriert die Qualys Community Edition auch die Funktionalitäten von Qualys CloudView und CertView. So können die Anwender sämtliche Public-Cloud-Assets und -Ressourcen identifizieren und alle via Internet erreichbaren digitalen Zertifikate verwalten.



Merkmale der Qualys Community Edition:



- Einfache Bereitstellung: Als cloudbasierter Dienst kann die Qualys Community Edition bereitgestellt werden, ohne dass die Anwender Hardware warten oder sich auf On-Premises-Geräte festlegen müssen. Sie müssen auch keine Schwachstellensignaturen aktualisieren und in keinerlei Hardware investieren. - Vertrauenswürdige, zuverlässige Scan-Plattform:Die Qualys Cloud-Plattform führt pro Jahr mehr als 3 Milliarden Schwachstellenscans durch und bietet eine Genauigkeit von 99,99966 % (mehr als sechs Sigma). Diese außergewöhnliche Zuverlässigkeit ist das Fundament für starke Sicherheit und robuste Compliance. - Umfassende Knowledge-Base-Erkennung beim Schwachstellenmanagement und Scannen von Webanwendungen:Die Benutzer können umfassende Schwachstellenanalysen auf Zehntausende von Erkennungsmerkmalen in hybriden IT-Umgebungen durchführen. Dabei werden auch die neuesten OWASP Top 10 Sicherheitsrisiken für Anwendungen berücksichtigt. - Leistungsstarke Suchfunktionen: AssetView, ein auf Elasticsearch basierendes Backend, inventarisiert mithilfe von Netzwerkscannern die IT-Bestände und indexiert sie anschließend, um sofortige Sichtbarkeit und schnelle Suchen zu ermöglichen. - Konfigurationsanalysen: Die Benutzer können sicherheitsrelevante Konfigurationsprobleme ermitteln, melden und beheben. Dabei werden die neuesten CIS Security Benchmarks zugrunde gelegt. - Einfache und flexible Berichterstattung: Schnelle Erstellung von Berichten und rasche, mühelose Bewertung der Resultate.



OTS: Qualys newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54173 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54173.rss2



Pressekontakt: Kafka Kommunikation für Qualys GmbH Ursula Kafka/Daniela Märkl info@kafka-kommunikation.de +49 89 747470-580