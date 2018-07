Partnerschaft verbindet Käufer und Verkäufer von RWE/HEOR und ermöglicht die schnellere Bereitstellung von Forschungsdienstleistungen sowie den unmittelbaren Zugang zu Erkenntnissen von morgen

Scientist.com und HealthEconomics.Com gehen Partnerschaft zur Verbindung von Sponsoren und Anbietern von Dienstleistungen in den Bereichen empirische Beweise (Real World Evidence, RWE), Gesundheitsökonomie und Ergebnisforschung (Health Economic Outcomes Research, HEOR) ein

Scientist.com, der größte Online-Marktplatz für ausgelagerte Forschung in der Pharmaindustrie, gab heute seine Partnerschaft mit HealthEconomics.Com bekannt, der weltweit führenden Connected Community, die globale Interessenvertreter in der RWE/HEOR-Community und im Pharmamarkt verbindet. Die Partnerschaft zwischen Scientist.com und HealthEconomics.Com ist ein effektives Medium zur Verbindung von RWE-Wissenschaftlern und Serviceanbietern, um die Beschaffung von Forschungsdienstleistungen zu vereinfachen, Geld zu sparen und den Marktzugang zu verbessern.

"Das explosive Wachstum des RWE/HEOR-Sektors hat Lücken im empirischen Forschungsprozess aufgedeckt, wie beispielsweise Anbieterkennzeichnung, Vertragsdienstleistungen und lange Implementierungszeiten", erklärte Kevin Lustig, Ph.D., CEO und Gründer von Scientist.com. "Durch die Partnerschaft mit der einzigartigen Connected Community von HealthEconomics.Com lassen sich viele dieser kritischen Punkte beheben."

Der Übergang zu ergebnisorientierten Modellen und personalisierter Gesundheitsversorgung erhöht die Nachfrage nach Beweisen, die Vorteile von Entscheidungen im Gesundheitswesen belegen. Anbieter von RWE/HEOR-Dienstleistungen brauchen effizientere Möglichkeiten, sich mit Serviceanbietern zu verbinden, um die wertorientierte Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen zu beschleunigen und Forschungskosten zu senken.

"Käufer und Verkäufer von RWE/HEOR-Dienstleistungen suchen einfachere und effektivere Wege, um Chancen zu erkennen, Partner zu beschaffen, Zeit und Geld zu sparen und den Marktzugang zu optimieren", kommentierte Patti Peeples, Ph.D, R.Ph., CEO von HealthEconomics.Com. "Der Marktplatz von Scientist.com ist ein effektives Medium, Käufer und Verkäufer von RWE/HEOR miteinander zu verbinden, Forschungsdienstleistungen schneller bereitzustellen und wertorientierte Entscheidungen im Gesundheitswesen zu beschleunigen."

Über Scientist.com

Scientist.com ist der weltweit führende Marktplatz für ausgelagerte Forschung. Der Marktplatz vereinfacht die Beschaffung von Forschungsdienstleistungen insgesamt, spart Zeit und Geld und ermöglicht den Zugang zu den neuesten innovativen Tools und Technologien während die Beschaffungsrichtlinien der jeweiligen Organisation jederzeit in vollem Umfang eingehalten werden. Scientist.com betreibt private Unternehmensmarktplätze für die meisten der größten Pharmaunternehmen der Welt, VWR sowie die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH). Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Scientist.com über 33 Millionen von Leerink Transformation Partners, 5AM Ventures, dem Heritage Provider Network, Bootstrap Ventures und dem Hollywood-Produzenten Jack Giarraputo sowie von anderen Quellen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter scientist.com.

Über HealthEconomics.Com

HealthEconomics.Com ist die umfassendste und glaubwürdigste CONNECTED COMMUNITY, die als globales Netzwerk für Akteure in den Bereichen Gesundheitsökonomie und Ergebnisforschung (HEOR), RWE (empirische Beweise) und Pharmamarktzugang dient. HealthEconomics.Com verbindet Menschen mit Ressourcen, Forschungsarbeit, Schulungsmöglichkeiten, Arbeitsplätzen und Richtlinien alles an einer Stelle mit der unternehmerischen Zielsetzung, die Kommunikation über die Wertschöpfung im Gesundheitswesen zu verbessern, was letztlich zu besseren Ergebnissen im Gesundheitswesen und zu geringeren Kosten führt. Weitere Informationen finden Sie unter healtheconomics.com.

