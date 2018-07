Leipzig (ots) -



Vor der malerischen Kulisse der Kärntner Nockberge in Österreich treffen sich alljährlich die Stars zum Sommer-Open-Air "Wenn die Musi spielt". Das MDR-Fernsehen überträgt die Musikshow in Koproduktion mit dem ORF am Samstag, 14. Juli, um 20.15 Uhr, live aus Bad Kleinkirchheim.



Die Publikumslieblinge der volkstümlichen Unterhaltung auf der Bühne und die österreichischen Berge im Hintergrund: Das ist der perfekte Mix, der seit Jahren tausende Fans nach Bad Kleinkirchheim lockt und den beschaulichen Kurort zum Mekka der Volksmusik macht. Als Gastgeber sind Stefanie Hertel und ORF-Moderator Arnulf Prasch mittlerweile Kult und führen gemeinsam durch den Musi-Abend.



Auf der Open-Air-Bühne sorgen in diesem Jahr unter anderem Hansi Hinterseer, Andreas Gabalier, Claudia Jung, Andy Borg, das Nockalm Quintett, Melissa Naschenweng, Fantasy und die Amigos für ausgelassene Stimmung.



