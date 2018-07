DATAGROUP SE: DATAGROUP gewinnt Großauftrag der NRW.BANK DGAP-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge DATAGROUP SE: DATAGROUP gewinnt Großauftrag der NRW.BANK 11.07.2018 / 17:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DATAGROUP gewinnt Großauftrag der NRW.BANK Pliezhausen, 11. Juli 2018. DATAGROUP hat mit ihrem Tochterunternehmen, der DATAGROUP Financial IT Services GmbH, die Ausschreibung für das Next-Generation-Outsourcing der NRW.BANK über eine Laufzeit von zehn Jahren gewonnen, vorbehaltlich der bei öffentlichen Ausschreibungen üblichen gesetzlichen Rügefrist. Die Vergabe hat ein Volumen im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Es handelt sich um den größten Einzelauftrag in der Geschichte der DATAGROUP. DATAGROUP übernimmt ab 01. Juli 2019 die Bereitstellung und den Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur als Managed Service. Das abzudeckende Leistungsspektrum reicht von der Bereitstellung und Betrieb des gesamten Netzwerkes und der Serverinfrastruktur bis hin zum Applikations-Management für die einzelnen Anwendungen sowie der PC-Arbeitsplätze. Die Services sind konform zu den gängigen internationalen Sicherheitsstandards (insb. ISO 2700X, ISO20000, etc.) sowie unter Beachtung der entsprechenden IT-Grundschutz-Kataloge des BSI zu erbringen. Darüber hinaus werden die regulatorischen Anforderungen eines Bankbetriebes durch die DATAGROUP Financial IT Services GmbH, insb. die MaRisk (BAIT) eingehalten. Kontakt: DATAGROUP SE Claudia Erning Investor Relations Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49-7127-970-015 Fax +49-7127-970-033 Claudia.Erning@datagroup.de 11.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 703643 11.07.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0JC8S7

AXC0223 2018-07-11/17:02