Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat SLM Solutions mit "Hold" und einem Kursziel von 33 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen sei führend im Bereich der 3D-Drucksysteme und damit in einem vielversprechenden Wachstumsmarkt gut positioniert, schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Negative Nachrichten seien kurzfristig aber nicht auszuschließen, weil der Konsens mit seinen Schätzungen bereits optimistischer sei als das Unternehmen selbst mit seinen Zielen. Es sei daher zu früh, um die Aktie zu kaufen./tih/la Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-07-12/10:56

ISIN: DE000A111338