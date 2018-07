Wien (www.anleihencheck.de) - Am EUR-denominierten Credit Primärmarkt brachte der Telekommunikationskonzern OTE gestern den in diesem Jahr ersten griechischen Bond aus dem Corporate Segment auf den Markt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Senior Anleihe (vier Jahre, erw. Rating BB bei positivem Ausblick) mit einem Volumen von EUR 400 Mio. habe bei einer Emissionsrendite von 2,45% gepreist. Darüber hinaus habe K+S eine Senior Anleihe (sechs Jahre, EUR 600 Mio., erw. Rating BB) mit einer Emissionsrendite von 3,25% begeben. ...

