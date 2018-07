EDAG Engineering Group AG: Erhöhung der Umsatzprognose nach starkem ersten Halbjahr DGAP-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis EDAG Engineering Group AG: Erhöhung der Umsatzprognose nach starkem ersten Halbjahr 12.07.2018 / 11:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EDAG Engineering Group AG: Erhöhung der Umsatzprognose nach starkem ersten Halbjahr Arbon, 12. Juli 2018. Die EDAG Engineering Group AG (EDAG) hat nach vorläufigen, unkonsolidierten Zahlen im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von rund 390 Millionen Euro erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 11% gegenüber 2017. Das bereinigte EBIT [1] im ersten Halbjahr 2018 lag bei etwa 22,5 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge betrug rund 5,8%. Gegenüber dem Vorjahreswert von 15,1 Millionen Euro entspricht dies einer Steigerung von rund 50%. Vor dem Hintergrund des starken Umsatzwachstums im ersten Halbjahr passt die EDAG Geschäftsleitung ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2018 an. Es wird nunmehr von einer Umsatzsteigerung von 6-8% ausgegangen (zuvor: bis zu 5%). Die Prognose für die bereinigte EBIT-Marge bleibt unverändert bei rund 5-7%. Der vollständige Bericht für das erste Halbjahr 2018 wird am 22. August veröffentlicht. [1] Für eine Erläuterung der Kennzahl "bereinigtes EBIT" wird auf den Geschäftsbericht 2017 verwiesen Kontakt: Sebastian Lehmann Head of Investor Relations EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Schweiz Tel.: +41 (0)71 544 33 - 11 Fax: +41 (0)71 544 33 - 10 ir@edag-group.ag ir.edag.com Kontaktdaten in Deutschland: EDAG Engineering GmbH Kreuzberger Ring 40 65205 Wiesbaden Tel.: +49-611-7375-168 Mobil: +49-175-8020226 Email: Sebastian.Lehmann@edag.de www.edag.de 12.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Schweiz Telefon: +41 71 54433-0 E-Mail: ir@edag-group.ag Internet: www.edag.com ISIN: CH0303692047 WKN: A143NB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 703879 12.07.2018 CET/CEST

ISIN CH0303692047

AXC0134 2018-07-12/11:13