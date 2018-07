Gerresheimer legte eher schwache Quartlszahlen vor, erhöhte aber die Jahresprognose und kaufte zudem in der Schweiz ein. Die in Summe positiven Nachrichten trieben die Aktie (A0LD6E) kräftig nach oben. Wir sagen, wie Anleger nach einem Plus von mehr als zehn Prozent nun aggieren sollen und stellen dabei auch ein renditestarkes Discount-Zertifikat (HW9NFC) vor. ...

