Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für die Metro AG vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die ungünstige Lage der Osterfeiertage dürfte die Geschäfte des Handelskonzerns zwar ebenso belastet haben wie die Schwierigkeiten in Russland und die höheren Personalkosten bei der Tochter Real, schrieb Analyst Christian Bruns in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichwohl werde sich das Management wohl darauf konzentrieren, die regionalen Marktpositionen durch Übernahmen und Anteilsverkäufe zu verbessern./la/jha/ Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-07-12/11:18

ISIN: DE000BFB0019