Ganz egal, wie verwinkelt die Bausituation sein mag: Damit ein dauerhaft wind- und luftdichtes Gebäude entsteht, müssen sämtliche Bauteilübergänge sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Geübte Handwerker können diese oft schwierigen Anschlüsse auch mit herkömmlichen Materialien dicht herstellen. Deutlich schneller von der Hand geht das aber mit Hilfe vorgefertigter Detaillösungen. Mit TESCON TANGO erweitert pro clima jetzt sein Sortiment von solch praxisgerechten Anschlussdetails. Das selbstklebende Innen- und Außenecken-Patch lässt sich auch in schwer zugänglichen Ecken sicher platzieren und dichtet jede Winkelgeometrie zuverlässig ab.



Mit TESCON INVEX und TESCON INCAV gibt es bereits gut funktionierende Lösungen für rechtwinklige Eckanschlüsse. "Nur hat nicht jede Ecke auf einer Baustelle exakt 90 Grad. Was den Verarbeitern noch fehlte war also ein Element, das sich flexibel an jede Winkelform anpassen lässt", erklärt Michael Förster von der pro clima Anwendungstechnik die Idee hinter TESCON TANGO. "Außerdem hat sich gezeigt, dass man gerade in engen Winkeln mit einer offenen Klebefläche schnell mal hängen bleibt, bevor man die eigentliche Ecke erreicht hat. Auch hier macht das neue Patch die Arbeit einfacher und damit sicherer." Der Kniff: Die Trennfolie wird zunächst nur von einem etwa 1 Zentimeter breiten Fixierstreifen gelöst. So lässt sich das vorgefaltete Patch exakt positionieren, bevor man die übrige Trennfolie nach und nach abzieht und die Klebefläche fest andrückt. Dabei ist das Patch so zugeschnitten, dass genügend Trennfolienrand übersteht, um ihn gut greifen zu können. Zudem wird selbst der vielfach heikle Eckpunkt automatisch abgedichtet.



Wo sich schwierige Anschlussdetails mit Hilfe durchdachter, vorgefertigter Lösungen schnell und kostengünstig realisieren lassen, steigt auch die Planungssicherheit. Denn was problemlos gelingt, wird auf der Baustelle auch umgesetzt. TESCON TANGO wie andere arbeitserleichternde, von pro clima aus der Praxis heraus entwickelten Detaillösungen setzen hier an. Und Planer können sich verstärkt darauf verlassen, dass das gebaut wird, was sie geplant haben: ein wirklich dichtes und auf Dauer bauschadensfreies Haus.



Für unkompliziertes, flexibles Arbeiten mit TESCON TANGO sorgt auch, dass das Patch dank wasserfesten SOLID Klebers innen wie außen sicher klebt, sechs Monate ohne Witterungsschutz übersteht, bei Bedarf aber auch gleich überputzt werden kann. Das Patch eignet sich für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 und hat beste Werte im Schadstofftest erzielt.



