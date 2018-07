The Grounds Real Estate Development AG: Red Rock Wealth Management Ltd. mit Sitz in Birmingham kauft 70,2% der Anteile an der The Grounds Real Estate Development AG, Veränderungen im Vorstand geplant DGAP-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Personalie/Firmenübernahme The Grounds Real Estate Development AG: Red Rock Wealth Management Ltd. mit Sitz in Birmingham kauft 70,2% der Anteile an der The Grounds Real Estate Development AG, Veränderungen im Vorstand geplant 12.07.2018 / 11:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, den 12. Juli 2018 Die Red Rock Wealth Management Ltd. mit Sitz in Birmingham hat von den drei Großaktionären 70,2% der Anteile an der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN: DE000A2GSVV5) gekauft. Die dingliche Übertragung steht noch unter der aufschiebenden Bedingung der Zahlung einer weiteren Kaufpreistranche, die für August 2018 geplant ist. Zu den Verkäufern gehören auch die den Vorstandsmitgliedern Hans Wittmann und Eric Mozanowski nahestehenden Unternehmen RESI Beteiligungs GmbH und ZuHause Immobilien Handelsgesellschaft. Es ist geplant, dass die Herren Wittmann und Mozanowski sich aus dem Vorstand zurückziehen und ein neuer Vorstand bestellt wird. Die bisherigen Vorstandsmitglieder bleiben der The Grounds-Gruppe aber für eine Übergangszeit als Geschäftsführer verschiedener großer Projektgesellschaften verbunden. The Grounds Real Estate Development AG Der Vorstand Kontakt: The Grounds Real Estate Development AG Hans Wittmann Vorstand Sitz: Berlin Geschäftsanschrift: Leipziger Platz 3, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 64387 580 12.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG Leipziger Platz 3 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 2021 6866 Fax: 030 2021 6489 E-Mail: info@thegroundsag.com Internet: www.thegroundsag.com ISIN: DE000A2GSVV5 WKN: A2GSVV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 703905 12.07.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2GSVV5

AXC0149 2018-07-12/11:50