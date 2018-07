Seitdem International Business Machines (WKN:851399) seine jüngste Transformation begonnen hat, hat das Tech-Unternehmen schnell die Kompetenzen in alle möglichen Bereiche ausgedehnt. Dazu gehören Cloud Computing, Analytik, künstliche Intelligenz, Sicherheit und Blockchain, und das ist bei weitem nicht alles. Die Breite des Angebots von IBM für seine Kunden sowie die weltweite Marktdurchdringung des Unternehmens sind zwei der Hauptvorteile von IBM, die das Unternehmen in die Lage versetzen, große Aufträge über mehrere Technologien hinweg abzuwickeln. Ein kürzlich abgeschlossener Vertrag über 320 Millionen Dollar mit der dänischen KMD ist ein Paradebeispiel dafür. IBM hat in diesem Monat eine Handvoll weiterer internationaler Deals verkündet, die ...

