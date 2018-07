BMW will seinen Anteil am Joint-Venture BMW Brilliance Automotive (BBA) laut "Manager Magazin" auf mindestens 75 Prozent erhöhen und wäre damit der erste ausländische Autobauer, der die Genehmigung von Chinas Regierung erhält, mehr als die Hälfte an einem JV zu halten. Die Information hat die chinesische Regierung selbst auf einer ihrer Nachrichtenseiten publik gemacht. Premierminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...