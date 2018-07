Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Deutsche Bank, BMW, Daimler, Geely, BYD, Tesla und Nordex. Die Aktie der Deutschen Bank kommt einfach nicht wieder über die Zehn-Euro-Marke. Aber das könnte sich am Freitag ändern, denn dann gibt es vielleicht Rückenwind aus den USA. Neuigkeiten gibt es auch von den beiden Autobauern Daimler und BMW, die Auswirkungen auf die Aktien halten sich aber in Grenzen. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um die beiden chinesischen Autokonzerne Geely und BYD, um Tesla und die bestätigte Expansion nach China und um den Windanlagenbauer Nordex, der sich gerade vor neuen Aufträgen kaum retten kann.