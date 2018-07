Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Salzgitter AG vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" belassen. Die Margenausweitung bei europäischen Stahlkonzerne dürfte wegen einer guten Preisentwicklung in den USA anhalten, schrieb Analyst Ephrem Ravi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mittlerweile werde aber darüber debattiert, wann die Branchengewinne ihren Höhepunkt erreichen. Er favorisiert weiter die stark vom US-Markt abhängigen Stahlwerte wie ArcelorMittal./tih/mis Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-07-12/12:17

ISIN: DE0006202005