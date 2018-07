FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autokonzern BMW wird seinen Anteil an einem Joint Venture mit dem chinesischen Autohersteller Brilliance offenbar auf mindestens 75 Prozent erhöhen. Das habe die chinesische Regierung auf einer eigenen Nachrichtenseite bekanntgegeben, berichtet das Manager Magazin. Chinas Premierminister Li Keqiang werde dort mit den Worten zitiert, eine BMW-Mehrheit mit mehr als 50 Prozent an dem Joint Venture sei beispielhaft und der "erste Fall" in der Autoindustrie. Eine noch höhere Beteiligung werde derzeit noch diskutiert.

Zurzeit dürfen ausländische Autohersteller nur die Hälfte an Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Partnern halten. Diese Begrenzung fällt vom Jahr 2022 an aber weg. BMW habe als erster internationaler Hersteller vom Staat die Erlaubnis bekommen, seinen Anteil über 50 Prozent zu erhöhen, heißt es laut dem Magazin in der Branche. Aus dem Umfeld des Konzerns sei zu hören, die Unternehmen seien sich grundsätzlich einig. Nur noch die Details, vor allem der Preis, müssten ausgehandelt werden.

Ein BMW-Sprecher wollte den Bericht auf Nachfrage von Dow Jones Newswires nicht kommentieren. Das Unternehmen könne sich "zum aktuellen Zeitpunkt nicht im Detail zu laufenden Gesprächen mit unserem Partner Brilliance äußern", sagte er. BMW begrüße "Chinas Bekenntnis zur weiteren Öffnung und zu Reformen einschließlich des Wegfalls der Begrenzung für ausländische Beteiligungen bei Pkw Joint-Ventures vom Jahr 2022 an."

Der Münchener DAX-Konzern hatte vor drei Tagen bekannt gegeben, dass er mit Brilliance Automotive den Ausbau des Gemeinschaftsunternehmens BMW Brilliance Automotive (BBA) vereinbart habe. Das Joint Venture werde die Kapazität der beiden Werke Tiexi und Dadong in Shenyang bis 2019 auf 520.000 Fahrzeuge der Marke BMW ausweiten. 2017 wurden rund 560.000 Fahrzeuge an Kunden in China ausgeliefert.

Aktuell hält BMW 50 Prozent an dem Joint Venture BBA. Brilliance hält 40,5 Prozent, die restlichen 9,5 Prozent liegen bei der Stadt Shenyang.

