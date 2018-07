Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für ABB vor Zahlen zum zweiten Quartal von 24,00 auf 23,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Industriekonzern dürfte ein solides Auftragswachstum im Kerngeschäft verzeichnet haben, schrieb Analyst Alok Katre in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien hätten sich zwar in diesem Jahr schwächer als die Branche entwickelt und würden mit einem Bewertungsabschlag gehandelt, allerdings bleibe die Gewinndynamik schwach. Zudem drohten Risiken von Seiten der Konjunktur./la/tih Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012221716