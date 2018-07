Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LafargeHolcim anlässlich der bevorstehenden Berichtssaison der Baustoffhersteller von 58 auf 53 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts seine Prognosen für den Gewinn je Aktie. Angesichts des steigenden Preisdrucks und der höheren Kosten in den Schwellenländern könnte der Konzern sein Ziel für das Gewinnwachstum (Ebidta) in diesem Jahr verfehlen./la/mis Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-07-12/12:27

ISIN: CH0012214059