marktEINBLICKE um 12: DAX stabilisiert sich, Fresenius Medical Care und thyssenkrupp im Aufwind

Nachdem der DAX am Mittwoch deutlich nachgab, hat sich die Lage am Donnerstag stabilisiert. Seitens US-Präsident Trump gab es keine neuen Eskalationen. Daten gab es dennoch: Die Inflation in Deutschland ist dank der Energiepreise auf 2,1 Prozent gestiegen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,3% 12.451

MDAX +0,2% 26.197

TecDAX +0,7% 2.813

SDAX +0,7% 12.151

Euro Stoxx 50 +0,0% 3.423

Die Topwerte im DAX sind heute die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802), nachdem Berenberg die Aktie mit "Buy" und Kursziel 100,80 Euro empfohlen hatte. Ebenfalls gefragt ist der gestrige Tagesverlierer thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001). Anleger setzen hier auf eine Erholung der gefallenen Stahlaktie. Am Ende des DAX finden sich Papiere der Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) - allerdings ohne konkrete Nachrichten. Für positive Nachrichten sorgt auch Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554). Die im TecDAX gelistete Aktie des Hamburger Windturbinenherstellers legt deutlich zu, nachdem das Unternehmen starke Zahlen zum Auftragseingang gemeldet hat.

