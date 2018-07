Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für CRH vor der Berichtssaison der Baustoffhersteller von 33 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der irische Konzern dürfte von dem stabilen Preisumfeld in weiten Teilen der USA und moderaten Verbesserungen im Europageschäft profitiert haben, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Creuset erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie./la/mis Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-07-12/12:28

ISIN: IE0001827041