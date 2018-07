Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Orange SA von 14,50 auf 14,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Wettbewerb im französischen Telekom-Markt dürfte im zweiten Quartal intensiv geblieben sein und so seien die Resultate der Marktteilnehmer anfällig für eine Enttäuschung, schrieb Analyst San Dhillon in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er kürzte branchenweit seine Annahmen für die operativen Mittelzuflüsse./tih/mis Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000133308