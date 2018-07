Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bechtle angesichts des Zukaufs von Inmac Wstore in Frankreich von 90 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme bringe den IT-Systemanbieter der 5-Milliarden-Zielmarke beim Umsatz näher, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schritt verbessere die Wettbewerbsposition und dürfte sich wertsteigernd auswirken./tih/la Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-07-12/12:35

ISIN: DE0005158703