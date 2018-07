Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für K+S vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21,30 Euro belassen. Der Druck auf die Kali-Preise dürfte wegen der gegenläufigen Angebots- und Nachfragedynamik auf den weltweiten Kalimärkten bis ins Jahr 2019 andauern, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das überschatte den Anlagehintergrund. Die Produktionsprobleme infolge von Logistikschwierigkeiten beim neuen Werk in Kanada und des Arbeitskräftemangels im Werk Werra im zweiten Quartal seien indes nur temporär./ck/mis Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-07-12/12:39

ISIN: DE000KSAG888