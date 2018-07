Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LafargeHolcim von 55,50 auf 49,00 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Nach einem allgemeinen Kursrutsch überprüfte Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die aktuelle Situation bei europäischen Baustoffwerten. Als Fazit bleibe CRH sein "Top Pick" in der Branche./tih/la Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-07-12/12:40

ISIN: CH0012214059