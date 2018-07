Denkt man an den Biotechnologie-Sektor, dann fallen den meisten Anlegern in erster Linie die großen US-Branchenvertreter wie Amgen, Biogen oder Celgene ein. Dabei hat auch Europa ein interessantes Portfolio an Biotech-Firmen zu bieten. Beispiel: Evotec. Das Hamburger Unternehmen hat vor Kurzem eine langfristige, strategische Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartnerschaft zur Identifizierung neuer Therapeutika im Bereich Onkologie mit Celgene bekannt gegeben. Mit einem neuen HVB Open End Index Zertifikat auf den European Biotech Index (ISIN: DE000HX28ET5) können Anleger eins zu eins und ohne zeitliche Begrenzung an der Wertentwicklung der 30 größten in Europa notierten Biotechnologieunternehmen teilnehmen. Neben Evotec enthält der Index unter anderem...

