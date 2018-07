Anaconda Mining Inc. gab gestern die Produktionsergebnisse für das zweite Quartal 2018 bekannt.



Diesen Daten zufolge konnte das Unternehmen in besagtem Zeitraum insgesamt 4.330 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Preis von 1.695 CAD je Unze für einen Ertrag von 7,4 Millionen CAD verkaufen.



In Q2 2018 produzierte Anaconda 4.632 Unzen Gold, ein Anstieg von 4,4% im Vergleich zum letztjährigen Q2. Im ersten Halbjahr 2018 betrug die Produktion also 8.925 Unzen, was eine Zunahme von 8,7% verglichen zum Vorjahreszeitraum darstellt.



Laut dem CEO des Unternehmen befände man sich auf dem besten Weg, den Zielproduktionswert von 18.000 Unzen im Gesamtjahr 2018 zu erreichen.



