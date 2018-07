Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Bechtle auf "Sell" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Zukauf von Inmac Wstore in Frankreich untermauere ihre vorsichtige Haltung zur Aktie des IT-Systemhauses, schrieb Analystin Alina Koehler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sehe in dem Schritt nur begrenztes Aufwärtspotenzial für die Margen. Bedeutende Skaleneffekte dürften wohl nur schwer zu erzielen sein./tih/la Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-07-12/13:00

ISIN: DE0005158703