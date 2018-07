Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Zooplus auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Online-Tierbedarfhändler spüre den Druck vom Handelsgiganten Amazon und den daraus resultierenden Preiswettbewerb, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investitionen in das Marketing und die IT-Infrastruktur dürften derweil weiter an den Margen zehren - und obendrein planten deutsche Paketversender Preiserhöhungen./tih/la Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-07-12/13:02

ISIN: DE0005111702