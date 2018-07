Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. CMS, die Behörde für staatliche Krankenversicherungen in den USA, habe ihren Vorschriftenentwurf für die Rückerstattung von Medicare Dialysedienstleistungen für 2019 veröffentlicht, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Vorschlag einer Tariferhöhung von 1,7 Prozent sei etwas höher als erwartet ausgefallen./ck/bek Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-07-12/13:13

ISIN: DE0005785802