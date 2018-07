Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Das hohe Kapazitätswachstum in Europa sei eine Herausforderung für die Fluggesellschaften, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft müsse darüber hinaus noch einen neuen Chef finden und den Heimatmarkt gegen Billigflieger verteidigen./ck/bek Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

