Es gibt derzeit kaum eine Atempause im Newsflow der kanadischen MGX Minerals (WKN A12E3P / CSE XMG). Kein Wunder, da das Unternehmen derzeit an verschiedensten Fronten Fortschritte macht. Vor allem das jüngste Update in Bezug auf die Inbetriebnahme der Lithiumextraktions- und Wasseraufbereitungsanlagen in der kanadischen Öl- und Gas-Hochburg Alberta halten wir dabei für interessant. Wie MGX nämlich gestern bekannt gab, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...