Die Deutsche Bank hat Axa mit "Hold" und einem Kursziel von 25,20 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktien des französischen Versicherers hätten sich seit der Ankündigung der Übernahme des Industrie- und Rückversicherers XL schwächer entwickelt als die Papiere der Wettbewerber, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Rückblickend betrachtet erscheine der Deal jedoch in einem besseren Licht als die kurzfristige Marktreaktion vermuten lasse./la/mis Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-07-12/13:35

ISIN: FR0000120628