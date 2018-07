GOVECS präsentiert die schnellste Serien-Schwalbe der Welt DGAP-News: GOVECS GmbH / Schlagwort(e): Markteinführung GOVECS präsentiert die schnellste Serien-Schwalbe der Welt 12.07.2018 / 13:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 12. Juli 2018 GOVECS präsentiert die schnellste Serien-Schwalbe der Welt Das neue Leichtkraftrad beeindruckt mit herausragender Performance Nach dem erfolgreichen Comeback der Schwalbe als Elektroroller verdoppelt GOVECS nun die Geschwindigkeit des Kultfahrzeugs und schreibt wieder Geschichte. Noch nie ist eine Schwalbe so schnell geflogen. Mit einem Spitzenwert von 90 km/h und bis zu 90 km Reichweite erobert das neue GOVECS Leichtkraftrad auch die Herzen einer technikaffinen Zielgruppe, die nach Adrenalin sucht. In der neuen Schwalbe besticht das Bosch Antriebssystem mit einer maximalen Motorleistung von 8 kW. Neben unvergleichlichem Fahrspaß bietet die Schwalbe auch hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit "designed in Germany". Das äußere Erscheinungsbild der "schnellen" Schwalbe ist identisch geblieben. Die maximale Motorleistung hingegen hat sich auf 8 kW verdoppelt, sodass die Schwalbe im Boost-Modus von 0 auf 50 km/h in unter vier Sekunden beschleunigen kann. "Die Performance-Werte der neuen Motorradversion sind sensationell", sagt GOVECS CEO Thomas Grübel voller Stolz. "Mit dieser Beschleunigung und jeder Menge technischer Features wird die Schwalbe sicher auch gestandene Motorradfahrer begeistern: Wer einmal mit ihr gefahren ist, will nicht mehr absteigen." Freude am Vorsprung In Zeiten von Fahrverboten und völlig überlasteten Straßen gibt GOVECS mit der neuen Schwalbe die Richtung vor. Denn nachhaltige und clevere Mobilität, die mit einzigartigem Design und Premium-Performance begeistert, ist für viele Pendler und Stadtbewohner die lang ersehnte Lösung. Dank der Motorrad-Schwalbe wird aber nicht nur der urbane Straßenverkehr mitsamt Stadtautobahnen zur Bühne einer neuen Mobilitätsära. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 90 km/h bewegt sich der Schwalbe-Fahrer umweltfreundlich sowie stilsicher auch auf Landstraßen und erobert den ländlichen Raum: für den täglichen Arbeitsweg oder einen entspannten Ausflug am Wochenende. Modernste Technik für Fahrspaß und Sicherheit Der komplette Antriebsstrang wurde wie bei der Rollervariante in Kooperation mit dem Technologiepartner Bosch entwickelt und überzeugt als hochintelligentes Kraftpaket. Im leistungsstärksten Boost-Modus, wenn der Motor konstant die höchste Leistung erbringt, werden die Akkus von einem ausgeklügelten Batterie-Management-System vor Überhitzung geschützt. Diese Funktion garantiert nicht nur die Langlebigkeit der Batterien, sondern auch ein maximales Maß an Sicherheit und die größtmögliche Reichweite. Diese stellt mit bis zu 90 km einen weiteren Spitzenwert der neuen Schwalbe dar. Premium-Ausstattung Von der Mopedversion wurden die drei Fahrmodi "Go", "Cruise" und "Boost" übernommen, mit denen der Fahrer aber nun nicht nur das Beschleunigungsverhalten, sondern auch die Spitzengeschwindigkeit des Leichtkraftrads einstellen kann. Gebremst wird die Schwalbe mit ideal dimensionierten und gut zupackenden Scheibenbremsen sowie dem standardmäßig verbauten Combined Braking System. Dieses teilt die Bremskraft gleichmäßig auf Vorder- und Hinterrad auf. Wer noch mehr Sicherheit haben will, rüstet die E-Schwalbe noch mit dem optionalen Bosch Anti-Blockier-System (ABS) aus. Ebenso wie die kleine Schwester nutzt die Schwalbe als Leichtkraftrad zwei Lithium-Ionen-Akkus mit einer Kapazität von insgesamt 4,8 kWh. Diese können über das fest verbaute Ladegerät an jeder Haushaltssteckdose in knapp fünf Stunden wieder voll aufgeladen werden. Mit der Schnell-Ladefunktion steigt der Akkustand von 0 auf 50 % in weniger als zwei Stunden. Der Basispreis für das neue Schwalbe Modell liegt bei 6.990 EUR. Bestellt wird es weiterhin über den Online-Konfigurator auf www.myschwalbe.com. Über die GOVECS Group: Die GOVECS Group ist der führende Hersteller von Elektrorollern in Europa und entwickelt zukunftsweisende Lösungen für die urbane Mobilität. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf hochwertigen "Made in Europe"-Produkten für internationale Sharing-Plattformen und auf maßgeschneiderten Konzepten für die schnell wachsende Delivery-Branche. Über die eigene Handelsplattform Happy Scooter vertreibt GOVECS Elektroroller und Zubehör im wachstumsstarken Privatkundensegment. Das GOVECS Produktportfolio umfasst derzeit E-Scooter der Marken Schwalbe, GO!S und GO!T. www.govecsgroup.com Pressekontakt THINK INC. Pressekontakt THINK INC. Communications, Katherina Paul, kp@thinkinc.de, +49 89 7246 76 10 GOVECS GmbH, Daniele Cesca, PR Manager, dcesca@govecs.com, +49 89 411 09 77 15

