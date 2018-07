Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Carrefour vor der Präsentation von Halbjahreszahlen von 15,50 auf 15,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Unter anderem angesichts schwacher Umsatztrends in den meisten Regionen dürfte die Profitabilität des französischen Supermarktbetreibers weiter unter Druck geraten sein, schrieb Analyst Maxime Mallet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/mis Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-07-12/13:46

ISIN: FR0000120172