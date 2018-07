Die US-Fluggesellschaft Delta muss wegen höherer Treibstoffpreise ihre Gewinnpläne kappen. Der Gewinn je Aktie dürfte in diesem Jahr nur noch 5,35 bis 5,70 Dollar erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Atlanta mit. Bisher hatte Delta mindestens 6,35 Dollar angepeilt, Analysten gingen zuletzt im Schnitt allerdings schon von nur noch 5,70 Dollar aus. Zwar konnte Delta im zweiten Quartal höhere Ticketpreise durchsetzen. Die gestiegenen Kosten konnte die Fluglinie dadurch aber nur teilweise auffangen.

In den Monaten April bis Juni steigerte Delta den Umsatz ohne das Raffinerie-Geschäft um acht Prozent auf 11,6 Milliarden US-Dollar (9,9 Mrd Euro). Die bereinigten Stückerlöse - ein Maß für die Ticketpreise - legten um 4,6 Prozent zu. Allerdings stiegen die Treibstoffkosten um 39 Prozent auf über 2,3 Milliarden Dollar. Unter dem Strich ging der Gewinn dadurch um 14 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar zurück./stw/nas/fba

ISIN US2473617023

AXC0193 2018-07-12/13:52