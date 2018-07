init innovation in traffic systems SE: Personalia/Veränderung auf der Position des Finanzvorstands DGAP-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Personalie init innovation in traffic systems SE: Personalia/Veränderung auf der Position des Finanzvorstands 12.07.2018 / 14:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Finanzvorstand der init innovation in traffic systems SE, Dr. Herbert Bäsch, wird das Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen bis spätestens 30. September 2018 verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Bäsch für die erfolgreich geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft persönlich wie beruflich Glück und weiterhin viel Erfolg. Die Neubesetzung der Position des Finanzvorstands der init SE wird bis spätestens 1. Oktober 2018 erfolgen. Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initse.com 12.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com ISIN: DE0005759807 WKN: 575980 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 704027 12.07.2018 CET/CEST

